Exigen al gobierno de Pueblo General Belgrano que rehabilite las termas

El 2 de agosto por una disposición municipal de Pueblo Belgrano no le amplió la habilitación del lugar por la falta de presentación de permisos técnicos, por este motivo, desde esta fecha el complejo se encuentra cerrado.

Lautaro Silvera, empleado de las termas, dio detalles de la situación e informó que solicitaron al municipio una solución, ya que hace más de 35 días que no trabajan y hay compañeros que aún no han cobrado, además de los comercios que se encuentran dentro del complejo que no venden.

DESCARGAR

Por su parte, desde la Cámara de Turismo de Entre Ríos, Leonardo Schey, indicó que se conversó con el sector privado, el cual reconoce que han cometido demoras en la presentación de documentación y que están intermediando con la municipalidad para la reapertura.

DESCARGAR

"Somos los mismos de siempre" | Lunes a viernes de 9 a 11.45 hs | Con Carlos Riera, Gimena Blanco y Juan Schroll.