El entonces subdirector general de Seguridad de Capital Sur habló sobre el caso Blas Correas. Apuntó contra el exministro Alfonso Mosquera y Lucas Mezzano. Resumen Córdoba se comunicó con el ex-comisario Gonzalo Cumplido.

"Mosquera me arruinó la vida. No me voy a suicidar, yo tengo mucha ganas de vivir, si me pasa algo malo no es porque yo lo haya decidido"

