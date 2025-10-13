Evocamos a Vox Dei y su gran disco "Cuero Caliente”

En esta emisión de Academia de Distorsión, con Charly Subosky y Hernán Espejo recordamos la clásica banda Vox Dei y su disco Cuero caliente de 1972. Además estrenos de Los peyotes y Excursionistas. Cantantes latinos en bandas del hermisferio norte como el uruguayo Martín Sorrondeguy en Los Crudos ( US ) y Eduardo Martínez, argentino en The flaming sideburns (Finlandia) Viajamos a Perú para conocer a Indoraza , banda que fusiona metal y música tradicional , también a Tarkus, hard rockers limeños de los setentas. También Taura y V8.