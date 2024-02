“Evidentemente la casta son las amas de casa, los docentes y los jubilados”

La secretaria adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), María Laura Torre, dijo que “estamos ante un conflicto muy grande” al hablar de la situación de los docentes a 2 semanas del inicio de clases en el ámbito bonaerense.

-En la paritaria provincial pasamos de un salario de 325 a 355 mil pesos, con el último aumento, porque el gobernador Kicillof de una manera increíble, puso los fondos que Nación no mandada –agregó Torre.

La dirigente sindical explicó que "la quinta hora de trabajo en la provincia, sumada a la jornada completa, se pagaba a los docentes con los fondos de Nación, al igual que el con el plan FINES. El ajuste es terrible”.

-El presidente siempre dijo lo que iba a hacer, en lo que mintió fue sobre quién era la casta. Fue la gran mentira: la casta era la que iba a sufrir… evidentemente la casta son las amas de casa, los docentes, los jubilados…”.

Torre no descartó que esta situación de no enviar los fondos a las provincias pueda ser judicializada, habló sobre las tendencias de poner a los maestros como culpables de que no haya clases y de la situación de los docentes en escuelas privadas.

