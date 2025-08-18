Prevención y riesgos del Síndrome Urémico Hemolítico en Argentina

En el Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, Diana Costanzo, destacó la gravedad de esta enfermedad en menores de 5 años y la falta de un tratamiento específico o vacuna. El doctor Diego Repeau, nefrólogo del Hospital de Clínicas, a quien Diana consultó, subrayó que la única manera de reducir riesgos es la prevención: correcta cocción de la carne —en especial la picada—, evitar la contaminación cruzada, consumir lácteos pasteurizados y mantener una buena higiene de manos. Argentina es el país con mayor número de casos a nivel mundial.