Evaluar para mejorar la educación

Romina Durán, directora de Evaluación de la Calidad Educativa de Mendoza, conversó con Silvia Maruccio y equipo en Nacional Folklórica. Explicó que las pruebas Pisa buscan conocer cómo los sistemas educativos preparan a los estudiantes para la sociedad actual y futura. En esta edición se evalúan competencias en matemática, lectura, ciencias y habilidades digitales. Mendoza es una de las tres jurisdicciones del país que cuenta con datos propios. Durán destacó que los resultados internacionales demoran más de un año, pero la provincia complementa el diagnóstico con evaluaciones locales para diseñar planes de mejora educativa.