Una formación que circulaba desde José León Suárez hacia Retiro quedó detenida este jueves por la mañana entre las estaciones Colegiales y Carranza, luego de que un objeto sobre las vías provocara chispazos y presencia de humo.

Trenes Argentinos informó que la formación impactó contra un chapón, lo que generó una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica.

Las causas de la presencia del objeto sobre las vías se encuentran bajo investigación.

El operativo permitió evacuar a los 219 pasajeros y contó con la participación de Bomberos, Policía de la Ciudad y unas 50 ambulancias del SAME.

Mientras que, el pasajeros descendieron una vez que se interrumpió el suministro eléctrico para garantizar su seguridad.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que no se registraron pacientes graves y que tres personas fueron asistidas por ataques de pánico y lipotimia.

Como consecuencia del incidente, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre permanecen interrumpidos, mientras que el ramal Tigre restableció su servicio con demoras y cancelaciones.