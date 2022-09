“Ayer se vivieron momentos realmente tensos. Creo que tenemos que entender que la violencia ya no va más en nuestro país y el fomentar la grieta tampoco… hay cuestiones que no pueden suceder más, toda la sociedad, todo el arco político, los medios de comunicación debemos unirnos para pedir que la justicia esclarezca este hecho y que no permitamos más esta violencia”, dijo la puntana.

