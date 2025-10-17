Eterspire: un MMORPG argentino que quiere conquistar el el mundo

En el corazón de Buenos Aires, un pequeño estudio independiente llamado Stonehollow Workshop está desarrollando Eterspire, un videojuego de rol multijugador masivo online (MMORPG) gratuito, disponible para Android, iOS y recientemente lanzado también en PC vía Steam. LA NACION+2Eterspire+2

El proyecto comenzó desde cero, sin respaldo de grandes publishers, lo que implicó desarrollar internamente toda la infraestructura: servidores, mecánicas de combate en tiempo real, economía del juego, y las propias herramientas de desarrollo. LA NACION

El equipo, liderado por Martín Javier del Río Llobera (alias “Lartu”), junto a otros programadores, artistas y testers, ha construido un mundo persistente donde jugadores pueden explorar, combatir criaturas, comerciar y tomar decisiones éticas que afectan su reputación dentro del universo del juego.

Uno de los aspectos más destacados es su enfoque colaborativo con la comunidad: desde las primeras pruebas, muchos jugadores latinoamericanos participaron en tests tempranos, dando retroalimentación que ayudó a ajustar mecánicas completas del juego.



Hoy el juego tiene traducción a 12 idiomas, incluyendo idiomas muy diversos como chino mandarín, cantonés, filipino, tailandés, alemán, francés y otros, lo que refuerza su ambición de expandirse internacionalmente.

A pesar de los desafíos económicos locales (inflación, recursos limitados), el equipo mantiene un ritmo de trabajo sostenido y actualizaciones frecuentes, intentando no recaer en prácticas intrusivas de monetización, sino más bien ofreciendo cosméticos y expansiones sin que los jugadores tengan que pagar para progresar.

El lanzamiento en PC fue un salto estratégico para ganar visibilidad, pues les exige elevar estándares de calidad técnica, y abre camino además a proyecciones hacia consolas como Nintendo Switch, PlayStation o Xbox, según lo expresado por los desarrolladores.

En resumen: Eterspire no es solo un proyecto indie más, sino una demostración de que desde Argentina se pueden crear mundos ambiciosos, con comunidad global y visión internacional.