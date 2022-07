"Etchecolatz murió condenado y a la vez impune por otras cosas que no dijo"

El sábado 2 de julio falleció el ex Policía de Buenos Aires y condenado por delitos de lesa humanidad, Miguel Etchecolatz. Rubén López, el hijo de Jorge Julio López quien desapareció dos días después de dar testimonio sobre la responsabilidad del genocida, dialogó con Radio Nacional Esquel y dijo que "lamento mucho su muerte, no por que sienta dolor, tampoco me alegré, pero lo lamento que murió sin contar muchas cosas que él sabía. Fue partícipe de muchas cuestiones, no dijo dónde están los cuerpos de los desaparecidos que torturó y mandó torturar, tampoco dijo dónde está Clara Anahí, la hija de Chicha Mariani y sobre todo, los que pensamos que tuvo que ver, lo que sucedió con la segunda desaparición de mi viejo".

El militante confesó que sentía algo ambiguo, porque se fue condenado y a la vez quedó impune por otras causas que todavía seguían su proceso: "Estaba en la causa del Pozo Unificado. Hace menos de veinte días fue condenado por las torturas a mi viejo y a tres compañeros más en el juicio Arana II, donde faltaban muchas cosas más".

En relación a la desaparición de su papá, Rubén López reflexionó: "quizás ante la muerte de Etcecolatz, quienes estaban bajo sus mando se animen a hablar. Tener esperanzas no está mal".