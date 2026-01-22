"Estuvimos de gira, recorriendo todo el país y fue un éxito Sex"

En diálogo con Nora Briozzo, en 100% Nora, el actor se refirió a su participación en la nueva obra de José María Muscari, un spin off de la aclamada SEX, que lleva el mismo nombre pero que, con una nueva versión de texto, apuesta por la comedia y la reflexión sensorial.

Nico Riera explicó que la propuesta que se presenta en el Teatro América de Mar del Plata de martes a domingo “no pierde el espíritu de Sex, el show”.

"Estuvimos recorriendo todo el país y fue un éxito Sex".

Sex, la obra, abandona la estructura de "performance" para convertirse en una pieza teatral de texto, protagonizada por un elenco de lujo: Diego Ramos, Gloria Carrá, Julieta Ortega y Nicolás Riera.

También, Riera se refirió a su incursión y estudio de astrología.