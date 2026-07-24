Estudio del INTI confirma la calidad nutricional de la carne de cerdo

La calidad nutricional de la carne de cerdo producida en Argentina fue confirmada por un estudio científico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Carnes.

La investigación ratifica que ofrece un alimento de alta densidad nutricional, con proteínas completas, cortes mayoritariamente magros y un perfil de grasas saludable.

Según el trabajo, cuatro de los cinco cortes analizados presentaron niveles de grasa de entre apenas 2,3 y 3,3 gramos por cada 100 gramos de carne.

El consumo de carne de cerdo ha experimentado un crecimiento sostenido durante las últimas dos décadas en la Argentina al pasar de cinco a 20 kilos por persona al año y las proyecciones indican que podría alcanzar los 28 kilos para 2032.

Sin embargo, a pesar de este aumento en el consumo, una parte importante de la población aún desconoce las propiedades de este alimento.

Por ello, la Federación Porcina Argentina encargó a INTI Carnes evaluar los atributos nutricionales de los cortes cuadrada, nalga, bondiola, bola de lomo y paleta.

Entre los hallazgos principales, se concluye que cuatro de los cinco cortes son mayormente magros, todos aportan proteínas de alto valor biológico y presentan un perfil graso favorable.

Desde la perspectiva de la nutrición, todos los cortes evaluados constituyen una fuente de proteínas completas: contienen todos los aminoácidos esenciales necesarios para el mantenimiento y la reparación de los tejidos corporales.

Además, la carne de cerdo se destaca como una matriz rica en minerales esenciales para diversas funciones vitales: potasio, hierro hémico, magnesio y fósforo, zinc y selenio.

“El análisis del INTI ratificó que la carne porcina argentina es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, ya que aporta todos los aminoácidos esenciales, además de vitaminas y minerales como hierro, zinc y selenio" destacó la licenciada en Nutrición Natalia Antar.

Para Antar, "incorporada dentro de una alimentación equilibrada, puede contribuir al mantenimiento de la masa muscular y al adecuado estado nutricional en las distintas etapas de la vida".

Durante las fases de mayor desarrollo, el organismo requiere un aporte suficiente de proteínas de alta calidad y minerales críticos.

La carne de cerdo proporciona proteínas completas y dos minerales esenciales para el desarrollo infantil: zinc y hierro hémico.

Además, su aporte de proteínas de alto valor biológico contribuye al mantenimiento y la reparación del tejido muscular, por lo que puede formar parte de la alimentación de personas físicamente activas.

En la adultez, la carne de cerdo constituye una opción nutritiva y versátil. Para quienes necesitan cuidar su salud cardiovascular, combina cortes magros con un perfil lipídico favorable.

A partir de estos resultados, Agustín Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina, señaló que la entidad buscará promover la incorporación, o incrementar la presencia de la carne de cerdo en los establecimientos educativos y los hospitales públicos.

La calidad nutricional de la carne de cerdo se complementa con una versatilidad que facilita su incorporación en la gastronomía cotidiana y especializada:

Para la cocina diaria: la cuadrada, nalga, bola de lomo y paleta son ideales para preparaciones de consumo habitual.

Al ser carnes magras, resultan idóneas para elaborar milanesas al horno, rellenos de empanadas, carne picada para albóndigas o hamburguesas caseras, estofados reducidos en grasa, churrasquitos rápidos a la plancha o salteados (woks) con vegetales.

Para ocasiones especiales y alta gastronomía: Cortes como la bondiola y el pechito de cerdo destacan por su grasa intramuscular, la cual aporta la jugosidad, textura y sabor característicos en cocciones lentas o a la parrilla.

Dentro de una alimentación equilibrada y variada, los especialistas recomiendan incluir carne de cerdo entre dos y tres veces por semana, alternando sus diferentes cortes según los requerimientos nutricionales del menú.