Estudiantes porteños diseñaron un robot para acompañar emocionalmente a niños

Un grupo de estudiantes secundarios de la Escuela Técnica León XIII, del barrio porteño de Palermo, obtuvo un reconocimiento destacado por el diseño y desarrollo de un robot emocional destinado a acompañar a niños en la detección y modulación de estados afectivos negativos. Este proyecto combina robótica, inteligencia artificial y psicología educativa, y fue distinguido en un concurso académico que busca fomentar la innovación científico-tecnológica en jóvenes.

Juana Fiorini, estudiante de sexto año de la escuela técnica y una de las integrantes del equipo creador de REMI —el Robot Emocional de Motivación Inteligente—, dialogó con Ramos generales y explicó que la idea surgió como respuesta a inquietudes propias y de sus compañeros sobre la importancia de la salud emocional en el rendimiento escolar y el bienestar general. "Empleamos una IA con un montón de emociones", dijo.

El proyecto fue desarrollado a lo largo de varios años de estudio y trabajo colaborativo con docentes y compañeros, y su reconocimiento abre caminos para serializar el prototipo y llevarlo al mercado.

El desarrollo de REMI —que incluyó sensores, reconocimiento de gestos faciales, procesamiento de voz y estímulos sensoriales como luces y aromaterapia— se presentó en el concurso “Biocreadores” organizado por el Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico (IUDPT). El certamen busca promover el interés por la biotecnología y la bioingeniería, motivando a los estudiantes a aplicar conocimientos técnicos y científicos para resolver problemas reales de su comunidad.

Según el relato de Juana y sus compañeros, el robot está pensado para ser amigable y accesible para distintas edades: desde niños en edad inicial que exploran el juego y las emociones básicas, hasta estudiantes de nivel primario o secundario que requieren apoyo en momentos de presión académica o emocional. El equipo lo ideó pensando en una herramienta que no solo detecte emociones negativas, sino que también sugiera pausas activas, ejercicios de respiración o actividades de bienestar, buscando acompañar de manera integral a los usuarios.

La motivación detrás del proyecto fue doble: por un lado, aplicar los conocimientos técnicos adquiridos en la escuela y, por otro, contribuir con una solución que pueda tener un impacto positivo en la vida de otros niños y adolescentes. Tras ganar el premio, los jóvenes ahora están enfocados en buscar financiamiento para avanzar con el desarrollo, realizar más pruebas en instituciones educativas y transformar el prototipo en un producto viable para el mercado.