De cara al clásico que disputarán Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima LP el sábado a las 16.45, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026, el equipo de Pasión Nacional dialogó con el experimentado DT, con trayectoria en el fútbol argentino e internacional, quien guarda un fuerte vínculo con el Pincha.

“Evidentemente Estudiantes, en las últimas décadas, se desprendió de esa paridad que había en la estadística y en lo futbolístico también. Marcó una distancia con Gimnasia”.

Sin embargo, consideró que “los clásicos son oportunidades para los equipos que no están bien posicionados para recuperar la relación con su gente, la confianza; y para los que vienen bien, dar un golpe más y continuar”.

“Con este torneo, puede ser una buena apertura para los dos equipos en cuanto a lo que sigue”, opinó.

Por otro lado, destacó que en el país “el fútbol es pasión” y remarcó que “si hay algo que funciona en nuestro país es el futbol, pasan los años y sigue generando convocatoria.

El “Vasco” Azconzábal debutó en Estudiantes de La Plata en 1994, permaneciendo en este club hasta la temporada 2001-2002, donde disputó 190 partidos y convirtió 7 goles.

Valoró el presente del Pincha y, en ese sentido, evaluó que “Estudiantes pasó a ser casi vanguardista”.

“El club se fue transformando y las decisiones futbolísticas fueron mucho más acertadas; eso le trajo gloria, crecimiento económico y deportivo”. “Estudiantes está entre los mejores clubes de Argentina desde hace muchos años y siempre con sustento propio”.

Respecto a su presente como DT de Gimnasia y Tiro de Salta, destacó el “buen presente” del equipo que viene de ganar los últimos cuatro partidos.