Estudiantes del Otto Krause ganaron el Torneo Internacional Intercolegial de Minecraft 2025

Bárbara Iraola, profesora de estudiantes de la Escuela Técnica N° 1 “Otto Krause”, dialogó con Ramos generales tras la consagración de su equipo en la final internacional de los Intercolegiales de Minecraft 2025, organizada por Globant. Para ella, este triunfo trasciende lo lúdico: es una demostración de creatividad, trabajo en equipo y conciencia sustentable.

Iraola señaló que el proyecto ganador —una pista de Fórmula 1 digital inspirada en el casco histórico de Buenos Aires— no solo es una hazaña técnica, sino también una propuesta con valores: incluyó diseño sustentable, gestión de aguas, residuos y energías limpias, reflejando que los videojuegos pueden servir para educar de forma consciente. "Ojalá que podamos hacer posible este proyecto", dijo.

Como tutora del equipo, la docente destacó que esta experiencia permitió a los estudiantes desarrollar competencias más allá del código: emprendimiento, división de roles, coordinación, resolución de problemas y gestión del tiempo. Además, señaló que el contexto STEAM del torneo —ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática— es ideal para potenciar el talento joven.