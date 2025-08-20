Estudiantes de un colegio secundario de Bariloche sorprenden con una mermelada y un untable de topinambur

Los alumnos de sexto año de la Escuela de Hotelería de Bariloche elaboraron dos productos con este tubérculo poco conocido en la región que tiene múltiples propiedades para la salud. El proyecto fue presentado en el certamen "Aprender a emprender" de la organización Junior Achievement. Los estudiantes responsables del proyecto contaron en el programa de Diego Ramos en Radio Nacional cómo desarrollaron esta idea.

"Los del INTA vinieron a darnos una charla y a presentar este alimento, y nos dijeron que nos podían donar un poco del mismo. Así surgió la idea de probar de hacer primero unos chips, y luego una mermelada. Esta última convenció a todo el curso y agregamos un untable", contaron.

"Se tiene que combinar con algo más poruqe no tiene un sabor muy distinguible. Para la mermelada le agregamos canela, manzana verde y azúcar mascabo. Hacemos toda la producción en la escuela y el envasado lo hacemos en frascos y usamos la autoclave para que sea seguro, agregaron.