Estudiantes de locución visitan RAE

La emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, recibió a estudiantes de primer año de la carrera de Locución del Instituto COSAL.

En el marco de un trabajo práctico, cuatro de ellas realizaron junto al conductor un programa dedicado especialmente a la gastronomía argentina.

Durante la emisión conversaron sobre la historia del asado, las empanadas, el locro y los sorrentinos, entre otros platos tradicionales. Las estudiantes se desenvolvieron con gran soltura y disfrutaron de sus primeros incursiones al aire.

Además, otro grupo participó en la emisión en italiano junto a Marcelo Ayala, donde tuvieron la oportunidad de contar las noticias en ese idioma, poniendo en práctica sus conocimientos y habilidades.