El profesor de matemática de la Escuela Secundaria Nº 134 de Gregorio de Laferrere, Omar Rodríguez, dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional sobre el proyecto "Messi Robot" desarrollado por estudiantes de tercer y quinto año. La iniciativa nació tras el furor del Mundial y la preocupación de los alumnos por la despedida de Lionel Messi, lo que motivó a los docentes a canalizar ese entusiasmo en una propuesta pedagógica de robótica.

"Si yo me aburro en el aula, los chicos se aburren peor, por eso las prácticas docentes tienen que cambiar en el profesorado y en el aula", afirmó Rodríguez al explicar la importancia de incorporar la metodología maker.

Durante cinco meses de trabajo, los estudiantes construyeron una cancha de cinco metros por cinco metros utilizando materiales reciclados del techo de uno de los profesores y acondicionaron cuatro robots por bando.

Cada robot cuenta con ruedas omnidireccionales, pesa 1,2 kilos y es comandado directamente desde los celulares de los alumnos mediante una interfaz tecnológica que incluye cámaras e identificación de camisetas de fútbol.

Al respecto, el docente destacó que el proyecto permitió integrar los teléfonos móviles en la clase en lugar de prohibirlos, sirviendo como un facilitador indispensable para abordar contenidos de geometría y ángulos.

Además de la programación y el diseño de la publicidad estática que rodea el campo de juego, la propuesta tuvo un impacto decisivo en la convivencia escolar y la permanencia de los alumnos.

"Tenía alumnos con notas bajas en matemática que empezaron a venir a contraturno para armar la cancha y hoy están todos aprobados", celebró el profesor.

Finalmente, el educador ratificó su compromiso con la enseñanza pública y valoró los resultados positivos que la robótica genera en diversas instituciones de la región.