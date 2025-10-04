Estudiantes argentinos representarán al país en un torneo de videojuegos

Estudiantes de colegios de Buenos Aires, Tucumán, Tandil y Córdoba se impusieron en la etapa local de la edición de los Intercolegiales de Minecraft 2025 y competirán en la final contra pares de Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay.

En este torneo educativo organizado por la empresa Globant que busca potenciar las habilidades digitales de adolescentes entre 12 y 15 años de la región se inscribieron 289 equipos de 10 ciudades de Latinoamérica.

Sólo 10 equipos -entre ellos, los de los colegios E.T. N°1 Otto Krause (Buenos Aires), María del Rosario (Tucumán), Aprenderes (Tandil) y la Escuela Cinco Ríos (Córdoba)- estarán en la siguiente etapa que se realizará a finales de octubre.

Francisco Rafael Gómez Conte, Selena Maribel Mendoza, Mariano Ezequiel Rodríguez Genes, Maycol Miguel James Marcos Quispe y Emma Iramain (Buenos Aires), Ana Sofía Levy Acuña, Octavio Romero Vicente y Emilie Ana Spet (Tucumán), Francisco Javiel Lares, Gregorio Agustín Lares, Franco Bocchetto y Feliz Wainsztein Romero (Córdoba), Benjamín Gigy Pordelane, Ignacio Menéndez Perone, Francine Clair, Santino Patricio Alaca y Etienne Lernoud (Tandil) representarán a la Argentina en la instancia final.

Los ganadores locales, que ya obtuvieron kits gamers (audífonos, teclado, mousepad y mouse gamer), buscarán alcanzar el premio mayor: licencias del motor Construct 3 y una masterclass exclusivo en desarrollo de videojuegos.

“Este torneo es mucho más que un juego: es una puerta de entrada para que los adolescentes exploren el mundo de la creación tecnológica, desarrollen pensamiento crítico y trabajen en equipo”, destacó Francisco Michref, director de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Globant.

En la instancia local, los estudiantes debieron recrear en Minecraft circuitos oficiales de Fórmula 1, enfrentándose a otros equipos de su ciudad en etapas virtuales y presenciales, cuyo desenlace tuvo como sede a las oficinas de Globant de Buenos Aires, Tandil, Tucumán y Córdoba.

“Fue una experiencia súper enriquecedora, pude notar en los chicos un montón de aprendizajes, como habilidades en la resolución de problemas, trabajo en equipo", expresó Bárbara Giselle Iraola, docente tutora de la E.T.N°1 Otto Krause de Buenos Aires.

En la siguiente instancia, los equipos deberán diseñar desde cero una pista callejera inspirada en su propia ciudad, incorporando criterios de sostenibilidad, innovación y creatividad.

Esta vez, la competencia será híbrida, ya que cada equipo presentará su proyecto desde las oficinas de la empresa en su país, mientras un jurado único evaluará todas las propuestas en simultáneo.

El jurado estará integrado por especialistas de Globant y referentes de la industria tecnológica, quienes seleccionarán al equipo que se consagre como Campeón Internacional de los Intercolegiales 2025.