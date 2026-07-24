Estudiantes argentinos crearon un cohete supersónico y ganaron la competencia mundial en Estados Unidos

El ITBA Rocketry Team alcanzó un logro histórico para la ingeniería argentina al obtener el primer puesto en la categoría Diseño y Construcción de la International Rocket Engineering Competition (IREC) 2026, realizada en Texas, Estados Unidos. El reconocimiento fue conseguido gracias a Aconcagua, el primer cohete supersónico desarrollado por estudiantes argentinos, que se destacó entre más de 170 equipos provenientes de distintas universidades del mundo.

Martina Parera, líder del ITBA Rocketry Team, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó la magnitud del desafío asumido por el grupo de estudiantes. En ese sentido, resaltó el trabajo interdisciplinario que permitió llevar adelante un proyecto de alta complejidad tecnológica y posicionar a la Argentina en un lugar destacado dentro de la competencia internacional.

"Es un gran orgullo para el país, una de las cosas que más podemos destacar de los argentinos es como se nota la diferencia de iniciativas y las formas de resolver de la ingeniera argentina en general, se nota la viveza y la rapidez", destacó.

El equipo está integrado por más de 60 alumnos de distintas carreras de ingeniería del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), quienes trabajaron durante meses en el diseño, construcción y validación de cada uno de los sistemas del cohete. El proyecto Aconcagua fue concebido con el objetivo de alcanzar velocidades supersónicas y cumplir con los exigentes requisitos técnicos establecidos por la organización del certamen.

La International Rocket Engineering Competition es considerada una de las competencias universitarias de cohetería experimental más importantes del mundo. Cada año reúne a equipos de América, Europa, Asia y Oceanía que presentan desarrollos propios en distintas categorías vinculadas con la ingeniería aeroespacial.

El desempeño del equipo argentino fue especialmente destacado porque Aconcagua obtuvo el puntaje perfecto en la categoría Diseño y Construcción, una distinción que ningún otro participante logró alcanzar en esta edición. Además, se convirtió en la primera vez que una universidad argentina consigue este reconocimiento en la historia de la competencia.

El desarrollo del cohete implicó tareas de diseño estructural, aerodinámica, simulación de vuelo, manufactura, electrónica, telemetría y sistemas de recuperación. La experiencia permitió a los estudiantes aplicar conocimientos adquiridos durante su formación académica en un proyecto real de ingeniería avanzada.

El resultado obtenido en Texas representa un nuevo impulso para el desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas en el país.