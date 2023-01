Estudiante de Tres Isletas representará a la provincia en Holanda

María Belén Ferreyra Leguizamón, estudiante de 2to año de la EET Nº 20 “Nuestra Sra de Luján” ganó el Primer Premio del Concurso literario “Proyectos Inclusión social y construcción de convivencia en la escuela”. Esto le permitirá viajar a Holanda para representar a la provincia y al país. En un entrevista con Radio Nacional Resistencia dijo: " venimos trabajando desde el 2019 porque la profesora Johana Morales fue quien me acompañó en todo este proceso. Yo escribí un cuento con la mirada de la adolescente en la dictadura. Todo el proceso consistió en dos instancias. Gané la primera y el 28 de Octubre me confirmaron que seleccionaron mi proyecto ganador para el viaje a Holanda. Anteriormente tuvimos un coloquio con el director del centro de Ana Frank. Yo viajaré sola, con otra chica del seminario pero me gustaría que me acompañase mi profesora que estuvo en todo. Para eso estamos vendiendo un bono porque la que gané soy yo pero ella también debería viajar" agregó.

Recordemos que en junio de este año la estudiante había participado del 14° Concurso literario “De Ana Frank a nuestros días” y fue una de los 40 alumnos argentinos ganadores que quedaron habilitados a participar de una segunda instancia, donde realizaron un seminario intensivo de formación para presentarse luego en el Concurso de Proyectos Educativos. El texto literario de María Belén se tituló “Detrás de una mirada perpleja” y relata la historia de un joven que vivió durante la última dictadura militar en la Argentina.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

VERANO NACIONAL

NOE MOREYRA- MARCE VAQUER

LUNES A VIERNES DE 7 A 12