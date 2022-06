Estudantes prometem lealdade à bandeira argentina

Estudantes de diferentes partes do país fizeram o juramento de lealdade à bandeira nacional no Monumento à Bandeira, que mais uma vez acolheu os estudantes após a interrupção causada pela pandemia do coronavírus.

O ato tradicional da cidade de Rosario, que recebe estudantes da quarta série de diferentes províncias, foi celebrado no monumento, em frente ao rio Paraná, onde o General Manuel Belgrano hasteou pela primeira vez a bandeira nacional.

O ato de juramento de lealdade à bandeira nacional é uma tradição em nosso país e coincide com a quarta série do ensino fundamental.