Estrenos, clásicos, un sinfín de aniversarios y bromas coronaron el paso de Los Pericos por “Amnesia”

Soledad -tema de reciente estreno-, la dinámica de la escucha hoy, las canciones durante la pandemia y los distintos aniversarios fueron algunos de los ejes de una charla distendida y con las ocurrentes bromas de Juanchi Baleirón, frontman de Los Pericos, en el programa especial de “Amnesia” en los estudios de Nacional Rock, donde también estuvo Ariel "Topo" Raiman, bateristas de la banda.

“Hicimos cosas especiales y veníamos de festejo, celebrando lo que somos y hacía dónde vamos”, sintetizó Baleirón a tres días haber arrasado en el Teatro Gran Rex con una velada que combinó hits inolvidables con adelantos de su próximo disco, la participación especial de Ale Sergi y los 20 años de la salida de “7”, el primer disco tras la partida del Bahiano.

Con 39 años de historia y trayectoria, Los Pericos saldrán de gira por Latinoamérica, región en la que tendrán tres fechas en México, una Costa Rica y otra en Uruguay entre el 22 de agosto y el 2 de octubre próximos.

“Ustedes, sus canciones, están en la mente de, como mínimo, cualquier argentino que escucha música”, describió Pablo Valente, conductor del programa y Gerente de Contenidos y Programación de Radio Nacional.

Después de “calentar” la garganta con un café, Juanchi Baleirón cantó en el estudio de Rock Nacional con dos “versiones adaptadas”, como él mismo dijo, de clásicos como Runaway y Sin Cadenas, este último como cierre de la entrevista para complacer el pedido de un oyente de Mataderos.

Amante de la cocina, de la película Ratatouille y de los vinos -tiene su propia etiqueta-, Baleirón contó que con el Topo Raiman se conocen desde 1982 cuando iban a la Escuela Nacional 8 Julio A. Roca, del barrio porteño de Palermo. “Fue bastante natural el proceso, íbamos ensayando y él seguía cantando como si hubiera una elección”, recordó el baterista sobre el momento en el que Juanchi se convirtió en el cantante de la banda hace más de 20 años.

“No tenía miedo, sabía que tenía que adaptarme al rol que te expone, porque sos el que más miran. Pero fue cuestión de trabajarlo”, agregó Baleirón sobre esa etapa y dijo que nada hubiese sido posible “sin esta familia”, en referencia a los otros integrantes de Los Pericos (Raiman, Diego "Chapa" Blanco, Gastón "Moreira" Goncálvez, Marcelo Blanco y Guillermo Luis Valentinis).

Con su habitual ocurrencia, el vocalista dijo que cuando arrancaron con la banda no sabía ni cómo se pronunciaba reggae mientras que el “Topo” Raiman recordó que el primer disco -El ritual de la banana- estuvo “seis semanas al tope del ranking”, un logro con muy pocos antecedentes. “Aguante Radio Nacional”, fue la frase de Baleirón para marcar el cierre de la entrevista en “Amnesia”, que se emite de lunes a viernes de 10 a 12.