Estreno mundial de los integrantes de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos

Este fin de semana se realizará la Apertura de Temporada 2021 de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”, con un estreno mundial y un proyecto internacional.

Se trata de la pieza “Hacia el Mañana” (Tomorrow is today), parte final del Oratorio Ecológico “El Colibrí”, proyecto artístico internacional creado por el compositor argentino Gerardo Di Giusto, letra de Luciano Bibiloni Gerardo Di Giusto, y letra de Luciano Bibiloni, ambos residentes en Francia e idea, coordinación de Marcos González, programador artístico del elenco nacional e ilustraciones de la artista francesa Sherley Freudenreich.

El estreno mundial será el día 14 de marzo a través de las redes del Ministerio de Cultura de la Nación, y será protagonizada por la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos junto a diversas formaciones corales juveniles y profesionales de Europa y Asia, más precisamente de España, Francia, Rusia, Singapur y Filipinas: El Petits Chanteurs de Strasbourg – Maîtrise de l’Opéra national du Rhin (Francia), el Coro de Niños del Colegio de Glinka St. Petersburg (Rusia), el Coro del Teatre Principal de Palma (España), el Choir of The School of the Arts (SOTA) de Singapur y el NovoConcertante Manila (Filipinas), con audios originales grabados desde sus casas.

Se trata de un canto a la esperanza y a la diversidad inspirada en una leyenda amazónica, simboliza la posibilidad de transformación a partir de la suma de voluntades y el respeto por la naturaleza, nuestro hogar común. Un estreno mundial grabado desde el confinamiento, con el texto interpretado en 4 idiomas.

