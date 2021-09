Estrena en Cordoba “Una casa sIn cortinas”

En #Espléndida Siesta hablamos con Julián Troksberg, director del documental que intenta desandar el enigma que es Isabel Perón.

Tras ganar el Premio Flow al Cine Argentino en el 22 BAFICI, el próximo jueves 2 de septiembre llega a las salas Hugo del Carril de Córdoba y al C. C. 25 de Mayo en Caba, Una casa sin cortinas, documental de Julián Troksberg celebrado por la crítica cinematográfica y por el periodismo, que indaga en la figura de Isabel Perón, una desconocida bailarina que se transformó en la primera presidenta mujer de América, y cuya historia, sin embargo, permanece en el olvido.

María Estela Martínez, más conocida como Isabel Perón o Isabelita, logró lo que no pudo Evita: transformarse en la primera presidenta mujer de América.

Sin embargo, esta desconocida bailarina que se casó con Juan Domingo Perón, integró la fórmula más votada de la democracia argentina, soportó la cárcel y el exilio, fue olvidada y borroneada de la memoria popular.

UNA CASA SIN CORTINAS es una búsqueda personal de las huellas, los restos y los recuerdos que persisten sobre Isabelita, en un intento por dar con ella. Amigos, funcionarios de su gobierno, políticos, abogados, vecinos, médicos, videntes, artistas y diferentes protagonistas de su historia entre Argentina y España construyen, desde diversos y enfrentados puntos de vista, una memoria coral sobre Isabel Perón, figura incómoda y ausente de la historia argentina.

La película se estrena hoy en cines de Córdoba y CABA, está disponible en Flow y podrá verse en pocos meses en cine.ar