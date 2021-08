Estrena camiseta

Por Nicolás Alvarez

Boca estrenará indumentaria este domingo, cuando enfrente a Estudiantes, a las 18. La nueva camiseta titular está inspirada en el Metropolitano que ganó Boca, el 15 de agosto de 1981.

Aquel equipo de Silvio Marzolini que conquistó el título hace 40 años, tuvo la bandera desde lo futbolístico de Diego Armando Maradona, Miguel Angel Brindisi y Hugo Orlando Gatti.

En tanto, el entrenador Miguel Angel Russo analiza cambiar el esquema táctico, y jugar con cinco en el fondo, frente a Estudiantes, como hizo en el partido frente a River de la Copa Argentina. La probable formación: Rossi, Advíncula, Zambrano, Izquierdoz, Rojo, Fabra o Sandez, González, Rolón, Ramírez, Pavón y Briasco. De todas formas, no hay que descartar que Miguel siga con la linea de cuatro y aparezcan en el equipo Molinas o Almendra.

Asimismo, Sebastián Villa quien todavía no retornó a Buenos Aires, habló a través de las redes: ” Mi salida del país fue por un tema familiar ” . Ahora el Consejo de Fútbol tendrá la última palabra con relación al colombiano.

En Reserva, el equipo de Sebastián Battaglia perdió 2 a 1, con Estudiantes.

Hoy el Mundo Boca, recuerda el nacimiento de Antonio Alegre ( ex presidente del club entre 1985 y 1995 ) .