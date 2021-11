"Estoy teniendo ataques violentos contra la existencia de mi hija"

Gabriela Mansilla es madre de Luana, la primera niña trans que pudo obtener su DNI de acuerdo a su identidad autopercibida. Su historia está reflejada en la película "Yo Nena, Yo Princesa" que se estreno el último jueves en todo el país.

En diálogo con LU4 Nacional Patagonia. Gabriela se refirió al film dirigido por Federico Palazzo. "Es una invitación de repensar nuestras prácticas, hay que ver que tiempos le dedicamos a la niñez, eso es una reflexión que tenemos que hacer, es una crítica hacia el sistema. Esta película ayuda a esto a pesar muchas cuestiones respecto a la niñez. Parece que es mundo adulto céntrico piensa en si mismo y la niñez sigue ahí. Parece que les niñes son el futuro y solites deben hacerlo, las infancias necesitan la atención hoy, nos miran, que pasa con ese grito identitario que no encaja en la norma. Esta película dirigida por Federico Palazzo nos pone a pensar que hacemos después de ver una película, uno comprende después de verlo los mecanismos de represión de la escuela, de las familias de la misma sociedad. Cuando tomamos conocimiento de lo que pasa, sabemos que la expectativa de vida de la comunidad travesti y trans es de 35 años, esto no puede pasar más".

A raíz del estreno y la masividad que ha conseguido su historia, Mansilla lamentó que en simultáneo con un recibimiento afectuoso del mensaje haya también un ataque de parte de algunos sectores de la comunidad. "Yo vengo recibiendo abrazos y cariños hace más de diez años, hoy luego de las edición de los libros, las 500 familias que he acompañado. Hoy explota por la película esto, pero venimos siendo acompañados por una gran cantidad de personas que pasan las fronteras". " Estos días estamos teniendo muchos ataques violentos contra la existencia de mi hija, ahí te das cuenta que esto enternece conmueve pero la sociedad que violenta sigue igual".

A pesar de que a nivel familiar, lidiar con la agresión se volvió una lamentable normalidad, Gabriela advierte que el ataque que se revitaliza con la ampliación de derechos no es solo a su historia personal y familiar. "Estamos preparados con Luana y Elías, pero las agresiones no son hacia la película sino a nuestra historia, a la comunidad trans, a lo que incomoda, estamos hablando de niñas con pene y niñas con vulva. Estos que ha expulsado la sociedad y la cultura hoy esta ocupando lugares. En esta película están participando niñas trans, en la cinematografía mundial no existe precedente que una niña trans haya sido parte de una historia en el cine. Esta película invita a tomar conciencia".

Programa: Conexión Nacional

Conducen: Saúl Gherscovici y Daniel Juárez