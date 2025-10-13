Entrevista a Christian Bassedas

13/10/2025

“Estoy muy identificado con Vélez que fue y será mi club hasta la muerte”

En La Previa del Fútbol, Nicolás Álvarez conversó con el actual Director Deportivo de Audax Italiano de Chile sobre su labor en el país trasandino y su futuro laboral en el fútbol.

“Es un nuevo proyecto, estoy disfrutándolo porque me metí de lleno, me involucré, estamos teniendo una campaña aceptable”, reflexionó.

“Uno siempre está abierto a nuevas experiencias y al momento que te elija el fútbol, pero estoy muy identificado con Vélez que fue y será mi club hasta la muerte”.

Por otro lado, Christian Bassedas recordó la figura de Miguel Ángel Russo, quien falleció días atrás y lo incluyó en la lista de “tipos verdaderamente especiales” para el fútbol.

También, reflexionó sobre la Selección Argentina y sus expectativas de cara a la Finalíssima y el Mundial, en 2026.

Destacó la labor de Lionel Scaloni, consideró que “lo que él consiguió fue único” y, valoró, además, que “ha unido al pueblo argentino en volver a tener encanto absoluto con la Selección”.