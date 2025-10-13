En La Previa del Fútbol, Nicolás Álvarez conversó con el actual Director Deportivo de Audax Italiano de Chile sobre su labor en el país trasandino y su futuro laboral en el fútbol.

“Es un nuevo proyecto, estoy disfrutándolo porque me metí de lleno, me involucré, estamos teniendo una campaña aceptable”, reflexionó.

“Uno siempre está abierto a nuevas experiencias y al momento que te elija el fútbol, pero estoy muy identificado con Vélez que fue y será mi club hasta la muerte”.

Por otro lado, Christian Bassedas recordó la figura de Miguel Ángel Russo, quien falleció días atrás y lo incluyó en la lista de “tipos verdaderamente especiales” para el fútbol.

También, reflexionó sobre la Selección Argentina y sus expectativas de cara a la Finalíssima y el Mundial, en 2026.

Destacó la labor de Lionel Scaloni, consideró que “lo que él consiguió fue único” y, valoró, además, que “ha unido al pueblo argentino en volver a tener encanto absoluto con la Selección”.