“Estoy muy feliz. Pude volver a ganar el Campeonato Nacional, establecer el récord del circuito y esa marca me habilitó para representar al país en Chile”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En la Entrevista de Fondo, conversamos con la atleta tandilense Luján Urrutia, tricampeona argentina de maratón.

Resultó vencedora en la 24º Edición de la Maratón Internacional del Día de la Bandera en Rosario y repitió su logro de 2016, diez años después.

Pero, además, su marca de 2 horas, 43 minutos y 20 segundos estableció un nuevo récord del circuito que era de María de los Ángeles Peralta de 2014.

En la Historia que corre, conocemos a Tobías Fernando Quispe, un nene de 10 años que vive en la provincia de Neuquén y participa de carreras de trail logrando muy buenos resultados.

“Siento emoción al llegar”, nos dice, “estoy pensando en llegar lo más lejos que puedo”.

También, el corredor de trail de ultradistancia cordobés, Santiago Serra, nos compartió sus vivencias tras participar en los 110 km y 6.300 metros de desnivel positivo del prestigioso circuito de montaña Val d'Aran by UTMB en España.

Allí tuvo un desempeño destacado y logró el puesto 34 en la clasificación general, coronándose como el mejor corredor latino y argentino.

En la charla con Luján Urrutia, la maratonista habló de su trayectoria deportiva y el camino recorrido hasta lograr convertirse en la atleta de elite que es hoy.

“La maratón es una distancia muy difícil, una carrera muy larga, la preparación lleva tres meses entrenando de lunes a sábado doble turno, y que se den los resultados es fruto de todo el esfuerzo y la dedicación del día a día”. “Por suerte, con mucho trabajo, pude volver a ganar el campeonato nacional, establecer el récord del circuito y también hacer esa marca me habilitó para ir al Sudamericano y representar al país en noviembre en Chile. Estoy muy feliz y contenta”.

A propósito de las maratones, admite que “después de las dos horas el cuerpo no te responde, se empieza a fatigar. Hay que pensar en el entrenamiento que hiciste, sostener el ritmo, es un juego mental desde que largás hasta que llegás”.

“Llevo siete maratones y todas fueron distintas pero vas teniendo más experiencia y saber qué hacer y qué mejorar en cada una. Ya lo estoy disfrutando muchísimo más y eso ayuda un montón”. “Fui creciendo un montón como atleta, nunca me hubiera imaginado nada de las cosas que me han pasado. Empecé a los 27 años y estar diez años después sosteniéndome en el tiempo sin lesiones, corriendo distancias tan largas y que salgan los resultados me siento muy orgullosa de mí misma”.

“Nunca me hubiera imaginado que iba a terminar corriendo para una marca, corriendo maratones o representando al país. Todo lo que vino no lo puedo creer, no lo busqué, es algo que se fue dando con el tiempo”, reseñó.