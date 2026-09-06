“Ganar los 21k de Bs As me dejó una motivación increíble de seguir entrenando y decir `yo puedo´”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En esta oportunidad, en la Entrevista de Fondo, conversamos con la atleta marplatense Sofía Luna, primera argentina en los 21K de Bs. As; tercera marca histórica nacional, disputados el 23 de agosto.

Hace unos meses, a su vez, se consagró Campeona argentina de 10.000 metros en pista, el primer título nacional de su carrera deportiva.

También, dialogamos con los atletas de ultradistancia mendocinos Silvina “Chila” Pérez y Martín Balliro, únicos argentinos que participaron de la PTL (300Km con 25.000 de desnivel positivo), una de las modalidades más exigentes de la carrera de Trail running más desafiantes: el Ultra Trail Mont- Blanc.

En tanto, en la Historia que corre, charlamos con el atleta amateur de trail Iván Andrés Zordán, que integra Info Mundo Trail y es uno de los corredores apadrinados por la organización.

“No hay límites que impidan salir a correr o ser parte de esta comunidad. Tener en claro lo que uno quiere, se puede llegar a cualquier objetivo”.

En la Entrevista de Fondo con Sofía Luna, nos compartió su balance sobre su primer puesto nacional en los 21 K de Buenos Aires pero destacó la marca lograda y “haber cruzado la meta con ese tiempo”: 1 hora, 11 minutos, 21 segundos.

“Fue tan duro conseguir todos esos logros. Cada día se valora más porque fue una carrera muy linda con mucho nivel sudamericano, argentino y mundial”. “Lograr ese tiempo, pude correr a un promedio de 3´23”. Estoy muy feliz y contenta, me dejo una motivación increíble de seguir entrenando y decir yo puedo, esto recién empieza”. “El objetivo es ser lo más competitiva posible, con Leo Malgor se entrena de esa manera, me impresionó correr en ese tiempo”.

Proveniente de una familia de bajos recursos, Sofi se inició en el atletismo a los 12 años por lo que lleva dos décadas en este deporte.

“Mi camino en el atletismo empezó en una plaza de barrio. Leo vio algo en mí, me invitó a entrenar en la pista de atletismo del ENARD. Siempre fue un gran pilar y me vio crecer. Me regaló mis primeras zapatillas para entrenar y desde ese día no paré nunca. Estoy enamorada del deporte que hago”.

El 16 de enero de 2025 nació Eusebio, su hijo, y la maternidad generó un punto de inflexión en su vida.

“Me cambió la vida absolutamente, en todo. Es muy duro ser mamá, intentar ser una buena mamá, pero es lo más lindo que me pasó en la vida y quiero tener más hijos”.

“Es mi motor, es mi mundo, es inevitable pensar en mi bebé”, señaló y destacó el lugar que tiene su pareja Santiago Saenz: “le agradezco todo a él, sin él no podría, le debo todo”.

Luna competirá en septiembre en los Juegos Sudamericanos en Santa Fe en los 10 mil metros en pista.

“Es la primera vez que estoy en la Selección de mayores, estoy enfocadísima preparando eso a full”.

“Corro porque me siento libre, es como volar para mí, amo correr más allá de cualquier resultado”, concluyó.

Por otro lado, en la charla con Chila Pérez y Martín Balliro nos contaron detalles de su participación, por segunda vez, en la PTL, la Petite Trotte à Léon, considerada la carrera más exigente que se realiza en equipos de 2 a 3 corredores que deben completar una distancia de 300 km y un ascenso de 25.000 m.

“Fue una experiencia alucinante, increíble”, dijo Chila, “cuando uno se pone la disciplina, y cuando quiere, es impresionante a lo que uno puede llegar”.

“No solamente hay que dimensionar los 320km con 25.000 positivos que hicimos sino lo técnico de los terrenos. No hay senderos, por eso lleva tantas horas, aparte el clima. El gran desafío es terminar esta carrera porque muy poco la terminan”, expresó Martín.