"Estoy muy feliz de esta temporada, de trabajar con mi familia y la respuesta del público"

Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con la actriz que forma parte del elenco de “Suspendan la boda – La magia continúa”. La obra cuenta con la dirección de la multipremiada Eva Halac y puede verse en el Teatro Candilejas, de Villa Carlos Paz, en Córdoba de martes a domingo.

Desde allí, nos contó cómo transcurre la temporada en ese centro turístico que, según dijo, “está hermoso” y nos dio detalles de la comedia “que tiene un excelente boca a boca y está funcionando muy bien”.

“Es un fuego, es hermosa, es una experiencia distinta, no es convencional; te hace vivir un montón de cosas y reflexionar, en medio de la risa y el humor”. “Estoy muy feliz de esta temporada, de trabajar con mi familia, la respuesta del público, de volver a producir, y tener a Roly en el escenario”.

Escrita por Micaela Libson y Daniela Aguinsky, el elenco lo integran además de Naza, Bárbara Vélez, Santiago Caamaño, Nacho Castañares y la participación especial de Roly Serrano como el hechicero.

También, Naza se refirió al romance inesperado entre el Chyno Agostini y Katia “La Tana” Fenocchio, exparticipante de Gran Hermano, que tuvo gran repercusión en las redes sociales y sobre la carrera profesional de su hijo.