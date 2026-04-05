"Estoy muy feliz de disfrutar las carreras en Argentina que no tienen nada que envidiarle a competencias del exterior"

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En esta oportunidad, recibimos la visita del periodista, maratonista y corredor de ultradistancia Federico Sánchez Parodi, quien se ha convertido en un referente en materia de comunicación en el mundo del running.

En la charla con Fede, apodado “El Emperador”, conversamos sobre sus inicios en el periodismo, su vida deportiva; su amor por el montañismo, el running y su rol de comunicador.

“Empecé desde el colegio corriendo, en las pruebas de corta distancia. Participar en pruebas de 100 metros me gustaba mucho. Desde el 2010 alineé todo, empecé a despedirme del fútbol y el running me abrazó”. “En el rol de comunicador, tuve que romper ciertas formas con las que me crie, no me fue fácil. Nos tuvimos que reinventar. Hoy en los medios, la veracidad importa menos que la espectacularidad, el que te vean”.

“Yo entreno para tener una mejor calidad de vida, sé que hoy estoy trabajando para el Federico Sánchez Parodi del futuro”, admitió.

Si bien cuenta con “un montón de carreras” hechas y “cada una me marcó diferente”, destaca las 100 millas de La Misión, “una de las que más me enseñó, que hizo un quiebre en mí y me ayudó a ser alguien mejor”.

“Soy un agradecido. Estoy muy feliz de disfrutar las carreras en Argentina, que no tienen nada que envidiarle a las competencias de afuera”. “Amo la ultradistancia, es una comunión con uno mismo, trato de llevarme muy bien conmigo para luego disfrutar el camino. Obviamente que, en determinado momento vas a sentir la exigencia, pero te da placer y te llena el alma de una manera única”.

“Argentina todavía tiene mucho por crecer, por trabajar y hoy tenemos que celebrar ciertas apariciones como Flor Borelli, Elián Larregina, Franco Florio”, entre otros, pero advirtió que “falta mucho más apoyo de la parte privada”.

“Hoy en día tengo la posibilidad de hablar de running en medios. El running es un ambiente más sano, hay más camaradería. Todos ganan. El running te da momentos únicos”.

“Elijo correr porque es un momento que tengo conexión conmigo mismo y el entorno, porque me gusta vivir, y el running es vida”, concluyó.