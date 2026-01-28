“Estoy muy dedicado al esquí, tenemos Tiziano para rato"

La Federación Argentina de Ski y Andinismo (Fasa) confirmó oficialmente que el joven atleta será parte de la delegación nacional que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026. Desde Austria, Tiziano habló con el equipo de Pasión Nacional de cara a la competencia deportiva olímpica para la cual, asegura, "estoy a nivel para estar competitivo”.

A sus 23 años, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier se ganó un lugar en la elite del deporte gracias al trabajo que viene haciendo hace años.

De cara al comienzo de los Juegos Olímpico y al desafío que ello representa, precisó que “ya no queda nada, la ceremonia inaugural es el 6 de febrero y arranco a competir el 11 de febrero”.

También, recordó sus inicios en este deporte en el que arrancó con sus hermanos cuando tenía "3 años" así como sus pasos más importantes en la formación deportiva.

“A nivel nacional los deportes de invierno no son tan populares pero es algo que viene creciendo últimamente. Recién estamos entrando en la elite de competencia, tenés una generación de pibes de 25 años para abajo que está dando un paso para adelante".

“Hay mucho camino por hacer y recorrer y nos estamos encargando de que así sea”, aseguró, "yo ya estoy muy dedicado al esqui, tenemos Tiziano para rato".

El joven deportista llega a esta instancia como el líder del ranking sudamericano 2025 en la disciplina de Slalom Gigante.

Además, su roce constante en el circuito de la Copa del Mundo le dio esa experiencia necesaria para medirse cara a cara con los mejores del planeta.

Para Tiziano, este salto olímpico es la coronación de un proceso que tuvo un punto de inflexión muy importante en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausana 2020.

En aquel entonces, el joven dio la nota al quedarse con un séptimo puesto histórico en el Super Gigante, obteniendo un diploma de honor que marcó un antes y un después para el esquí alpino juvenil de nuestro país.

La delegación nacional en Italia, en la disciplina de esquí alpino, se conforma también con Francesca Baruzzi y Nicole Bégue.

En tanto, para el esquí de fondo, los representantes serán Franco Dal Farra, Nahiara Díaz González, Mateo Sauma y Agustina Groetzner.