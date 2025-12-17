"Estoy convencida de que la Ley de Modernización Laboral va a salir en las sesiones extraordinarias"

La jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, enfatizó que la Ley de Modernización "va a salir en las sesiones extraordinarias" y dijo que en ese sentido "ya dimos un paso importante que fue conformar las comisiones con una mayoría de miembros del oficialismo y de otros partidos aliados que quieren colaborar para sacar el país adelante".

Bullrich sostuvo que "hay 44 miembros que ya expresaron su voto favorable para sacar la ley en el Senado" y estimó que por ese motivo "existe una posibilidad concreta de que esta ley se vote en el corto plazo".

"Apuntamos a tratar la ley el 26 de diciembre, una fecha complicada pero que tiene la presencia asegurada de todos los senadores que apoyan los cambios propuestos por el presidente Milei", agregó.

La senadora libertaria manifestó que uno de los puntos salientes de la Ley de Modernización Laboral "es que la negociación laboral se podrá hacer de abajo hacia arriba y no al revés como sucede en estos momentos".

"Esto equivale a decir que las provincias y las empresas podrán firmar convenios colectivos acordados con sus trabajadores respetando un piso de reglas de formas de trabajo y de salarios", destacó Bullrich.

La exministra de Seguridad se refirió a la marcha del próximo jueves de la CGT para protestar contra la ley y dijo que "está diseñada para presionar al Gobierno, pero tenemos un mandato popular que es reformar la Argentina, simplificarla y generar oportunidades para la gente, sobre todo para los que trabajan y no tienen ningún derecho"".

La senadora de LLA manifestó que "hace muchos años que el kirchnerismo y sus aliados se oponen a la modernización y lo hacen porque también en las provincias hay trabajadores que no tienen derechos y lo quieren ocultar".

Bullrich confió que "hay muchos sindicalistas que en forma individual reconocen la necesidad de la reforma laboral, que en alguna medida contiene aspectos que ya aplican en sus gremios, pero a la hora de avanzar no se animan y dan marcha atrás".

Por último, la jefa de la bancada de senadores de LLA se refirió a los cambios planeados para la nueva composición de la Corte Suprema y adelantó que "es una decisión exclusiva del presidente Milei, que necesita una mayoría especial y por eso ese tema no se va a abordar en las sesiones extraordinarias del Congreso".