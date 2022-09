" Estoy caminando distintos barrios y escucho a la gente"

La ingeniera Aida Ayala, ex intendenta de Resistencia, ex diputada nacional, y principal referente del Nuevo Espacio Abierto se refirió a la visita de Horacio Rodríguez Larreta : " Nosotros como Nuevo Espacio Abierto no somos parte de la conducción de la UCR a nivel de Chaco, por lo tanto no participamos de las decisiones que se toman pero celebramos que cada vez que viene algún funcionario, un precandidato nacional nos participen es bueno porque es importante que los precandidatos, así como cuando vino Vidal, ahora Rodríguez Larreta, donde toman contacto con la realidad directamente de la gente, en este caso hubo talleres donde se hablaron de las Pymes, de empleo, de trabajo donde estuvieron jóvenes de la facultad" expresó.

Sobre su aspiraciones políticas dijo: " hoy no se trata de lo que uno quiera, se trata de lo que la gente quiera, y la verdad es que nunca he dejado de estar, primero porque anteriormente era diputada nacional y esa era mi tarea, estar en contacto con los vecinos, con la gente y hoy al no tener una tarea específica, pero como dirigente y política una siempre se involucra con la gente porque es la esencia del político. Estoy caminando distintos barrios, cada vez que los ciudadanos se comunican a través de redes organizamos reuniones o sino con la mesa del Nuevo Espacio Abierto organizamos eventos para escuchar a la gente" dijo la ex intendenta.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

AIRE DE MAÑANA

SILVIA VILLAVICENCIO