Estoy buscando a mi madre biológica

Daniel Omar Fernandez nos cuenta su historia tiene 42 años, nació el 31 de Mayo del año 1.978 en la localidad de Estanislao del Campo de la provincia de Formosa. En su relato nos comenta lo siguiente. “Mi madre tendría unos 15 o 16 años fue acompañada de su madre y luego de tenerme me dejo abandonado en el hospital”. Daniel nos dice, -“en ese momento estaba el médico de apellido Silguero, me iba adoptar un medico de Córdoba que cuando le iba a buscar tuvo un accidente y falleció en el camino es por eso que quede 2 meses en el hospital, luego me adopto Carlos Fernández y Josefina Faccioli”.