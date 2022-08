"Esto es la crónica de un final anunciado que Cristina denunció hace 3 años"

El senador por Neuquén por el Frente de Todos expresó su postura sobre el alegato del fiscal Diego Luciani, quien ayer hizo un pedido de condena de 12 años de prisión para Cristia Fernández de Kirchner más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

"Esto es la crónica de un final anunciado, sobre lo que Cristina hace 3 años denunció en su primera declaración ante esta suerte de funcionarios judiciales, que en realidad son monigotes del poder político y económico en la Argentina. Lo único que hacen es cumplir a rajatabla los dictados de Macri, de Magnetto, y de los grupos económicos que quieren eliminarla de la escena política", sostuvo.

Parrilli mencionó también que durante los tres años que tomó el juicio no hubo nadie que avalara la postura de la fiscalía sino que las pruebas y pericias hechas por funcionarios de vialidad apoyaban la idea de que "todas las obras se hicieron por licitación, que los precios fueron los razonables, y que no se pagó una sola obra que no se hubiera hecho".

A su vez Parrilli advirtió sobre los incumplimiento durante el juicio: "Hay denuncias en los organismos internacionales, que hablan del debido proceso, la defensa en juicio, la presunción de inocencias, y el derecho a las pruebas".

"Esto es igual a lo que ocurrió con Zelaya en Honduras, a quien destituyeron, le hicieron juicio, y lo proscribieron, con Rafael Correa en Ecuador, con Evo Morales en Bolivia, con Lugo en Paraguay, y lo último fue con Lula en Brasil, a quien en 2018 lo proscribieron, lo metieron preso, y le hicieron una causa que se cayó luego de tres años", comparó.

