Estiman que la guerra entre EE.UU. e Irán podría favorecer la llegada de inversiones en materia energética para el país

En diálogo con Hernán Mundo en Segundo Round, Pedro Cascales, presidente de la Cámara Argentina de Gas Licuado, analizó la situación del sector de cara al inicio de la temporada invernal.

El empresario explicó que este año la compra de gas se iba a hacer con empresas privadas y como se negaron, lo hará el Estado, pero que eso lleva sus tiempos.

Cascales sostuvo que es imposible saber qué tan frio será el invierno y en consecuencia prever qué cantidad de gas demandará el consumo domiciliario para paliar las bajas temperaturas .

El empresario aseguró que la Cámara analiza una alternativa que es la de combinar gas natural con gas licuado de petróleo que Argentina produce en mucha cantidad, para ofrecer a los sectores industriales y no perjudicar la producción industrial.

Respecto del GNC para uso de automóviles evaluó analizó que los propietarios de esos vehículos deberían tener en cuenta los problemas en el suministro y eventualmente usar combustibles líquidos.

Cascales recordó que más del 20 % del gas licuado que Argentina exportaba de oriente medio, este año no podrá llegar por la situación que se vive en esa región.

Y agregó que el conflicto podría derivar en nuevas inversiones para el país en materia energética.

Argentina está en una situación muy privilegiada y esto podría potenciar el desarrollo de Vaca Muerta.