Estiman que la cantidad de personas que vive con el tipo 1 aumentará 29% en 20 años

Una investigación estima que la cantidad de personas que viven con diabetes tipo 1 en el mundo aumentará un 29% en las próximas dos décadas. Además, reveló que casi la mitad de los casos nuevos de la enfermedad se dan en jóvenes menores de 20 años.

El estudio se difunde en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre desde 1991 para concientizar sobre la importancia de detectar la enfermedad a tiempo y ayudar a prevenirla.

Realizada por el Steno Diabetes Center de Odense, Dinamarca, los autores de la investigación estiman que los casos pasarán en el mundo de 9,4 millones en 2025 a 12,1 millones en 2049. Los nuevos diagnósticos anuales también crecerán un 14%.

Las tasas más altas se observan en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia y podrían estar vinculadas a factores genéticos, desencadenantes ambientales y una mayor capacidad de detección.

¿Qué es la diabetes tipo 1?

Se trata de una enfermedad autoinmune, en la que el sistema inmunológico ataca las células del páncreas que producen insulina. Las personas que la padecen necesitan insulina y seguimiento médico de por vida. Se diferencia de la diabetes de tipo 2, ya que esta última está asociada a los hábitos de vida.

Los síntomas suelen aparecer en pocas semanas y entre los más frecuentes se encuentran la sed intensa, la necesidad de orinar con mucha frecuencia, el hambre constante, la pérdida de peso sin causa aparente, el cansancio y la irritabilidad.

Con un tratamiento adecuado y acompañamiento profesional, quienes tienen la enfermedad pueden hacer vida normal.

Aunque suele asociarse a la infancia, la diabetes tipo 1 también puede aparecer en la adultez. Se proyecta que el 58% de los nuevos casos estimados para 2025 corresponde a personas de 20 años o más.

El Día Mundial de la Diabetes

La fecha fue establecida en homenaje al nacimiento de Sir Frederick Banting, quien junto a Charles Best descubrió la insulina en 1921. El avance transformó el tratamiento de la enfermedad.

La fecha es impulsada por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud y tiene como símbolo el círculo azul, que representa la unidad mundial frente a este desafío de salud pública.