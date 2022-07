Este viernes se presenta Rokiñ en la biblioteca municipal

“Rokiñ, provisiones para el viaje”, es el último libro de la poeta mapuche Liliana Ancalao pese a que salió a la venta durante la pandemia, su presentación estuvo largamente suspendida por los períodos de aislamiento social. Finalmente este viernes a partir de las 19 se hará su presentación formal en la Biblioteca Municipal y además de lecturas habrá música de la mano de Lucho Martínez.

Este encuentro indicó Ancalao en diálogo con LU4 Nacional Patagonia será un espacio para compartir “lo que uno lleva para hacer este viaje de la vida, en mi caso el dolor y la ternura con la escribo mi poesía”.

Rokiñ, como todos los libros de Liliana Ancalao están escritos en castilla y en mapuzungun. Ese proceso creativo de pasar la letra winka a la oralidad a veces implica el cambio de frases y párrafos completos, todo eso se completa en la oralidad. “Me encanta en traducciones, dejar constancia del sonido del mapudungun, creo que en esa pronunciación hay un mundo que quiero también que la gente escuche. La revitalización de nuestros idiomas originarios, me preocupa a mí y a muchas organizaciones y comunidades en este tiempo”.

Para la pareja artística la pandemia tuvo su lado fructífero a nivel creativo. “Pudimos concentrar nuestras energías y tiempo, en hacer el proceso creativo. Uno necesita una concentración u ingreso a una dimensión distinta, no poder salir, no tener que hacerlo, nos permitió eso, cada uno en su espacio pudimos trabajar bastante”.

En el caso de Lucho Martinez además de la música a la que nos tiene habituados, le dedicó tiempo a la escritura. “Estuvimos trabajando canciones que habían quedado sin grabar, trabajando con gente dedicada porque no tengo la habilidad de quien graba y quien mezcla, publiqué un libro “Sin paracaídas”, son escritos que no alcanzaron a encontrar una melodía que los acompañe”.

DESCARGAR

Programa: Conexión Nacional // Conducen: Saúl Gherscovici y Daniel Juárez // Operación Técnica: Osvaldo Tapia