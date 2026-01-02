"Este será un buen año dentro de la inversión del sector privado"

El economista Gustavo Lazzari en diálogo con Creer o Reventar analizó los temas más importantes de la economía en Argentina durante 2026.
"Será un año alucinante en lo desafiante, porque la rentabilidad del proyecto que tengamos competirá con la rentabilidad de otro proyecto. Ni competirá con la tasa de inflación, ni con la devaluación, ni con la tasa de interés. Este será un año de la microeconomía. Deberemos ver dónde ponemos la plata, pero no comparando contra el banco ni contra el dólar", mencionó.
Lazzari explicó que dentro del mundo PYME será fundamental este año: "Trabajar bien en base a los costos, en dónde nos conviene trabajar y en dónde no. "Si este negocio lo puedo hacer, si este no. Esto me sirve y esto no", agregó Lazzari.
"Este año hablaremos menos del dólar de lo que habíamos pensado", opinó.
