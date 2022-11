Este sábado se realiza un torneo de Newcom para equipos femeninos

Este sábado se realizará un torneo de "Newcom" en el complejo deportivo Marca, organizado por el Club Los Cauquenes y auspiciado por el municipio local.

La referente de esta agrupación, Nancy Valdez, informó en Nacional que "en esta oportunidad y por estar en el mes del cáncer de mama, el torneo será para equipos femeninos solamente"; y recordó que "comenzaremos a las 10 de la mañana con una charla con un profesional médico, y luego a partir de las 11 será la competencia".

Valdez fue consultada también sobre este deporte que tiene un notable crecimiento y aceptación en nuestra ciudad en particular y en el país en general. "El newcom es una disciplina pensada para ser jugada por personas mayores de 60 años; normalmente los equipos se conforman con tres mujeres y tres hombres y se trata de una adaptación del voley donde la pelota no se golpea sino que se atrapa y lanza por arriba de la red"; explica Nancy; y afirma que "no es un juego de alto impacto, no es agresivo y si es especial para la gente adulta".

La invitación a todas las mujeres mayores de 50 años, es para este sábado 5 de noviembre a partir de las 10 horas en el complejo deportivo Marca, ubicado en el parque industrial.