Daniel Cabrillana, argentino residente en Mauritania, dialogó con Nico Yacoy en el programa Primer Round y se refirió a las expectativas por el amistoso entre Argentina y Mauritania, que se realizará hoy en la Bombonera y que servirá de preparación para el Mundial 2026.

"Acá hay mucha admiración por Argentina, por Messi y por todo lo que es el futbol argentino y la Selección. El país está muy revolucionado con esto y van a poner pantallas gigantes en algunos lugares", dijo.

En ese marco, sostuvo que "este partido es mucho más importante para Mauritania de lo que se pueden imaginar en Argentina, le da un salto de prestigio y calidad" y resaltó: "La mayoría de los mauritanos están con Argentina".

Los Mourabitounes ocuparán la ventana en la que se iba a realizar la Finalissima ante España. Ante la cancelación del evento en Qatar por los conflictos en Medio Oriente, la AFA designó dos encuentros en el estadio de Boca.