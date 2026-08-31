"Este fue un fin de semana de fiesta para el hockey argentino"

La ex leona y actual periodista deportiva Maguie Aicega celebró en Radio Nacional, la copa del mundo obtenida por la Selección Nacional de Hockey femenina y la medalla de bronze obtenida por los Leones en el Mundial de Hockey 2026.

"Este fue un finde semana de fiesta para el hockey argentino. Estuve muy metida tanto con los chicas como con los chicos. Para los Leones también esto fue muy importante, porque fue ganarle la de Bronce a la Selección de Países Bajos. Me tocó cubrir muchos partidos, de las mujeres y de los varones", expresó.

Aicega explicó que las victorias alcanzadas tanto por las Leonas como Los Leones han sido logros "muy difíciles". "Los varones la última vez que habían subido a un podio olímpico, fue durante el Mundial del 2014 en La Haya. Es muy difícil, porque uno no conoce cómo viene cada país, o de las facilidades que tiene cada país", agregó.

Aicega además se refirió al crecimiento de este deporte a nivel nacional tras los éxitos de Las Leonas: "El hockey ha crecido muchisimo en el país en los últimos años. Hay una enorme cantidad de clubes en Buenos Aires y en el interior. Hay tantas jugadoras como listas de espera. También en los colegios se practica un montón"