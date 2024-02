"Este es un año de quiebre musical mio, me siento preparada"

La cantautora habló en La mañana de Nacional sobre la gira de verano que esta atravesando, el homenaje a su hermano Martín Paz en el escenario de Cosquín y el trabajo en su nuevo material musical.

"Estuvimos en tocando en Comodoro Rivadavia, no conocía mucho el sur argentino porque mis giras suelen ser por el norte, Tucumán, Santiago asique contenta de conocer otros lados, un publico hermoso. Me quedo asombrada cuando me piden una foto, me comentan que escucharon mi disco cuando uno no fue nunca por esos lados. Asique muy contenta, recuperando energías y hoy ya vamos al estudio a seguir con el disco y la música nueva", detalló.

En referencia al homenaje en el escenario de Cosquín junto a los Manseros Santiagueños, homenajeando a su hermano, confesó que "no es tanto el tiempo que pasó lo de mi hermano entonces uno va haciendo su proceso a nivel personal y lo va haciendo con el público homenajeándolo. La verdad que estoy contenta porque me sorprendió ver el cariño del publico hacia mi hermano y me pone feliz porque sé que él de donde me esta mirando se va a sentir orgulloso realmente por su música, por la entrega que dio al folclore, por sus obras, merece que el publico lo recuerde y que sea homenajeado así. Y como dije siempre en los escenarios, mientras su música siga viva el siempre va a estar con nosotros".