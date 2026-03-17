"Este es el camino para sacar al país de la postración en la que llevamos tantos años"

El presidente Javier Milei volvió a Córdoba en el marco de su agenda federal y participó de una actividad en la Bolsa de Comercio, en lo que representa su séptima visita a la provincia desde que asumió en diciembre de 2023.

Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, dialogó con el equipo de Primer round y destacó la relevancia institucional de la presencia del mandatario en la provincia.

"Con el presidente tenemos una identidad ideológica común que es la defensa de las ideas de la libertad, que son las que está aplicando él y nosotros lo estamos apoyando. Estamos completamente convencidos de que este es el camino para sacar el país de la frustración y postración en la que llevamos tantos años", expresó.

Consultado sobre el posible impacto del conflicto de Medio Oriente, sostuvo que "los fundamentos de nuestra economía y de nuestro país en estos momentos están sólidos" y agregó: "Tenemos la tranquilidad de que el país va a estar en condiciones de resistir y superarla".