Carla Ruíz, en el programa de Nora Briozzo “100% Nora”, dialogó con el actor de “Es complicado”, obra que comparte junto a Claribel Medina y resultó ganadora del premio a la Mejor Comedia Dramática en Villa Carlos Paz, Córdoba.

Pablo Alarcón, que también fue reconocido como Actor de la Trayectoria 2026, celebró que "este año cumplo 60 años de trabajo profesional".

"Estamos haciendo una gira desde Carlos Paz hacia muchísimos lugares de Córdoba", contó, "Córdoba es una provincia privilegiada".

Al mismo tiempo, se refirió a su ex pareja y actriz Claribel Medina de quien dijo "es la cereza de la torta".

Valoró "después de toda nuestra historia, volver a hacer amigos y reconstruir la familia" como algo fundamental.

"Lo que sigue para toda la vida, es la familia", remarcó, "nos faltó inteligencia, estuvimos peleados y nos llevó mucho tiempo" recuperar el vínculo y amigarse.

Por otro lado, ahondó sobre la trama de "Es complicado" y, en ese sentido, Alarcón dijo que "plantea nuestra situación".

"Es una comedia en dos rounds, hay mucho mucho humor".

"Es una alegría muy grande decir que los teatros están llenos", dijo Claribel.