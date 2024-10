Guillermo Marconi conversó con la reconocida actriz sobre diversos temas comenzando por su vida privada su presente y la fórmula de felicidad.

“Hay que construir la felicidad más allá de los estímulos externos como la pareja, la plata o el éxito, hay que disfrutar la vida porque un día te vas y no volvés nunca más así que hay que aprovecharla”.

“Estar sobre un escenario me hace muy muy feliz, por eso vuelvo; me gusta estar arriba del escenario, entrar en una ficción me hace muy bien, lo disfruto y lo vivo con mucha intensidad”.