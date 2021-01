“Estar a la altura de una final internacional nos llena de confianza”

Este fin de semana Córdoba fue escenario de la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Mario Alberto Kempes, partido del que resultó vencedor Defensa y Justicia frente a Lanús.

“Estar a la altura de un evento de la importancia de la final nos llena de confianza. Se trabajó en conjunto con la delegación de Conmebol y la empresas cordobesas que contrataron para llevar el espectáculo al público ” sostuvo Héctor “Pichi” Campana, Presidente de la Agencia Córdoba Deporte en diálogo con Radio Nacional Córdoba.

“Con la gran reforma que se hizo en el año 2011, cambió la fisonomía de un estadio histórico. En esta oportunidad se hicieron trabajos en vestuarios, cabinas de transmisión y pantallas, y próximamente instalaremos nueva iluminación. Siempre se necesitan obras, hay toda una serie de beneficios que tiene nuestra provincia que hace que siempre tengamos que hacer inversiones para tener las mejores condiciones para este tipo de eventos internacionales” aseguró el funcionario provincial.

“El próximo mes tenemos la tercera edición del ATP 250, el Córdoba Open, y ya estamos trabajando en lo que es el armado del estadio, que aunque no será con público, lo que no es un tema menor. Además, en junio y julio tenemos el compromiso de cuatro partidos de la Copa América” adelantó el ex basquetbolista.

Sobre la apertura de actividades durante la pandemia, Campana aseguró que se está atravesando una etapa con una “gran apertura” por la temporada turística, “donde hay que hacer todas las actividades con cuidado”. “La mayor preocupación que tenemos quienes trabajamos en el deporte, es la deserción deportiva que ha habido en la pandemia. Seguramente en los próximos meses podremos volver a la normalidad para que los chicos puedan volver a hacer deporte” concluyó el presidente de la Agencia Córdoba Deportes.

Escuchá la nota completa