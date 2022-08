"Estamos tratando de evitar que las apuestas no estén avaladas por Lotería"

El concejal de Encuentro Vecinal, Juan Pablo Quinteros, reclamó que la Justicia de Córdoba accione la declaración de certeza pedida para declare si las apuestas on line son legales en nuestra ciudad.

En diálogo con Nacional Córdoba, el edil señaló que “pedimos a la Justicia que especifique si el juego es legal en la ciudad. En Córdoba está prohibido, pero la ciudad no hay acciones al respecto".

"Está demostrado que las apuestas deportivas no gana nadie. Es una falsa ilusión. Y es un problema grave, con la ludopatía. Estamos tratando de evitar que no esté avalado por Lotería de Córdoba y que no esté al alcance de todos", sostuvo.

Paralelamente, señaló que “en Buenos Aires, la lotería aumentó la facturación del 15%. Estamos hablando de 16.000 millones de pesos".

Escuchá la nota completa a Juan Pablo Quinteros: